Минобороны сообщило о трех сбитых за ночь БПЛА в Московском регионе

Средства ПВО за ночь нейтрализовали три дрона в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что обломки БПЛА повредили жилой дом на западе города. Они задели многоэтажку ЖК «Миракс Парк» на проспекте Вернадского, в результате повреждения получил фасад здания. Предварительно, никто не пострадал.

По информации «Известий», фрагменты еще одного дрона рухнули на крышу многоэтажки в Одинцове. Осколки разлетелись на несколько метров и повредили припаркованные рядом автомобили. На лобовое стекло одной из машин рухнул двигатель беспилотника.

Всего в период с 20:00 28 мая военные уничтожили над российскими регионами 48 дронов.