Удар нанесли силами авиации, артиллеристов, ракетчиков и с помощью беспилотников. Кроме украинского сухогруза ВС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и скопления бойцов ВСУ в 153 районах проведения спецоперации. Всего с начала СВО Украина потеряла 46 самолетов и 283 вертолета, почти 32 тысяч беспилотников, 579 ЗРК и более 18 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Военные продолжают выбивать украинских боевиков из Курской области. Кадры успешной отработки по вражеским позициям Су-34 опубликовало Минобороны.