Российские военные уничтожили сухогруз, на борту которого находилось предназначенное для ВСУ вооружение, сообщила пресс-служба Минобороны. Судно перевозило западные ракеты и боеприпасы.
Удар нанесли силами авиации, артиллеристов, ракетчиков и с помощью беспилотников. Кроме украинского сухогруза ВС России поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и скопления бойцов ВСУ в 153 районах проведения спецоперации. Всего с начала СВО Украина потеряла 46 самолетов и 283 вертолета, почти 32 тысяч беспилотников, 579 ЗРК и более 18 тысяч танков и других боевых бронированных машин.
Военные продолжают выбивать украинских боевиков из Курской области. Кадры успешной отработки по вражеским позициям Су-34 опубликовало Минобороны.
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