Минобороны сообщило о 23 802 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

Украинские вооруженные формирования с начала действия режима прекращения огня 23 802 раза нарушили объявленное перемирие. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

Российские войска с полуночи 8 мая продолжают соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в соответствии с решением Верховного главнокомандующего в дни празднования 81-й годовщины Победы.

По данным ведомства, за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак, а также провели 767 обстрелов российских позиций с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Кроме того, украинская сторона нанесла 6905 ударов с использованием беспилотников.

В течение суток противник наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области. В результате пострадали два человека, повредило автомобили, магазин, многоквартирный дом и частные домовладения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не получал докладов о каких-либо провокациях 9 Мая.