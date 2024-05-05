Минобороны России получило новую партию мощных минометов от «Ростеха» | 360°

05 мая 2024, 02:56
Минобороны России получило новую партию мощных минометов от «Ростеха»
«Ростех» предоставил Минобороны РФ партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
«Ростех» отправил Минобороны России новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Информацию об этом опубликовали на сайте госкорпорации.
«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы», — сказано в сообщении.
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В публикации отметили, что 2Б11 оснастили усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она хорошо поглощает обратную энергию выстрела, а также сохраняет исходную позицию техники для точной и прицельной стрельбы.
Помимо этого, оружие очень надежное и эффективное. Миномет способен вести огонь зажигательными, осколочно-фугасными, осветительными и дымовыми минами. Его скорострельность составляет до 15 выстрелов в минуту, а также 2Б11 способен попадать на расстояние более семи километров.
Ранее полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков заявил, что новая российская модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 будет наносить огромный ущерб ВСУ. Он отметил, что от такой техники нельзя будет спрятаться в укрытиях и окопах. Даже если националисты ВСУ скроются там, то мощность детонации снарядов все равно настигнет их.
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