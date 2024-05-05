Минобороны России получило новую партию мощных минометов от «Ростеха» | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 02:56 Минобороны России получило новую партию мощных минометов от «Ростеха» «Ростех» предоставил Минобороны РФ партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров РИА «Новости»

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«Ростех» отправил Минобороны России новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Информацию об этом опубликовали на сайте госкорпорации.

«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы», — сказано в сообщении.

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В публикации отметили, что 2Б11 оснастили усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она хорошо поглощает обратную энергию выстрела, а также сохраняет исходную позицию техники для точной и прицельной стрельбы.

Помимо этого, оружие очень надежное и эффективное. Миномет способен вести огонь зажигательными, осколочно-фугасными, осветительными и дымовыми минами. Его скорострельность составляет до 15 выстрелов в минуту, а также 2Б11 способен попадать на расстояние более семи километров.

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