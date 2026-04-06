Минобороны разоблачило цель атаки ВСУ на нефтетранспортный комплекс в Новороссийске

Минобороны: ВСУ атаковали нефтекомплекс в Новороссийске для дестабилизации рынка

Украинские беспилотники атаковали объекты нефтетранспортной компании в Новороссийске, чтобы нанести экономический ущерб ее крупнейшим акционерам из США и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ преднамеренно атаковали объекты международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум», чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

«В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами», — сообщили в министерстве.

Также дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска — многоквартирные и частные жилые дома. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей.