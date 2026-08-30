Минобороны рассказало о подвиге бойца при атаке на позиции ВСУ
Капитан Калмыкаев атаковал позиции ВСУ и ликвидировал двух боевиков
Российские военнослужащие на одном из направлений СВО захватили и удержали опорный пункт, отражая контратаки Вооруженных сил Украины. Успешной операцией руководил командир мотострелкового подразделения капитан Шамиль Калмыкаев. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Во время боя офицер оценил обстановку и принял решения, которые помогли подразделению занять позиции. Он распределил огневые средства на самых опасных участках и организовал взаимодействие со взводом БПЛА, после чего сам пошел в атаку.
Калмыкаев совершил прорыв на фланге и ликвидировал двух военнослужащих ВСУ. Российские штурмовики зачистили занятые позиции и удерживали до прибытия основных сил.
Ранее военнослужащие батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» уничтожили укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении.