Российские военнослужащие на одном из направлений СВО захватили и удержали опорный пункт, отражая контратаки Вооруженных сил Украины. Успешной операцией руководил командир мотострелкового подразделения капитан Шамиль Калмыкаев. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время боя офицер оценил обстановку и принял решения, которые помогли подразделению занять позиции. Он распределил огневые средства на самых опасных участках и организовал взаимодействие со взводом БПЛА, после чего сам пошел в атаку.

Калмыкаев совершил прорыв на фланге и ликвидировал двух военнослужащих ВСУ. Российские штурмовики зачистили занятые позиции и удерживали до прибытия основных сил.

Ранее военнослужащие батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» уничтожили укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении.