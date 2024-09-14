Минобороны рассказало о подготовке отрядов добровольцев в Белгородской области

Министерство обороны показало видео из Белгородской области, рассказав, как готовят добровольческие подразделения. Кадры разместили в Telegram-канале ведомства.

Особое внимание, подчеркнули в министерстве, уделяют огневой подготовке из различных видов вооружений и оказанию первой помощи раненым.

«Почему сюда пошел? Потому что тут инструктора хорошие, <…> и совесть заставила», — рассказал один из бойцов.

Информация о создании такого отряда появилась в начале сентября. Причиной его формирования назвали угрозу населению области со стороны украинских боевиков и общий рост напряженности. В задачи добровольцев войдут охрана социально значимых объектов, борьба с беспилотниками и помощь в выявлении диверсантов.

В конце августа о создании подобного отряда в соседней Курской области заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.