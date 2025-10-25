Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки

МО: потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили 1630 человек

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне спецоперации 1630 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на заявления руководителей пресс-центров группировок войск, опубликованных Минобороны.

Согласно данным оборонного ведомства, самые большие потери ВСУ понесли в зоне действий группировки войск «Центр» — более 500 боевиков. Чуть меньше на участке ответственности подразделений «Востока» — более 340 бойцов.

Далее потери распределились следующим образом: в зоне действий «Южной» группировки — до 285 человек, «Запада» — свыше 240, «Севера» и «Днепра» — до 190 и более 75 боевиков соответственно.

Ранее Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ трех населенных пунктов. Это Бологовка в Харьковской области, Першотравневое в Днепропетровской области и Проминь в ДНР.