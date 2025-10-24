Вооруженные силы России освободили еще три населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль Бологовку в Харьковской области. Также армия освободила Першотравневое в Днепропетровской области.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили <…> Проминь Донецкой Народной Республики», — добавили в министерстве.

Потери врага превысили 3610 военных, ВСУ лишились трех танков, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийского орудия.

Немногим ранее стало известно об освобождении Дроновки в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль бойцы Южной группировки войск.