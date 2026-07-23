Минобороны: Белицкое в ДНР освобождали в том числе на бронетехнике

Российские военные при освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР задействовали в том числе бронетехнику. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Штурмовые подразделения группировки войск „Центр“, в том числе на бронетехнике, 22 июля завершили освобождение города Белицкое», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что сейчас в городе проводят мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ранее с помощью авиабомб атаковали опорные пункты, места временной дислокации и пункты управления БПЛА украинских боевиков в зоне спецоперации.

Три снаряда также ударили по пункту 4-й бригады национальной гвардии Украины в районе Доброполья в ДНР, пять ФАБ-250 нанесли удар по 117-й бригаде теробороны ВСУ в районе Райгородка ДНР, а еще пять — по «опорнику» боевиков в районе Черного в Харьковской области.