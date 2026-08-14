МО: ВСУ потеряли до 220 военных, 107 машин и 12 станций РЭБ в зоне «Днепра»

С 8 по 14 августа ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск «Днепр» до 220 украинских боевиков, 107 автомобилей и 12 станций РЭБ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Подразделения «Днепра» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады морской пехоты.

«Уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы», — уточнили в пресс-службе.

В военной сводке также отметили, что за неделю бойцы «Центра» освободили населенные пункты Торецкое, Петровка и Новониколаевка в ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 2435 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные поразили 15 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ.