Минобороны проработало порядок признания гражданских ветеранами СВО

Минобороны подготовило проект постановления, регламентирующий порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий гражданским участникам СВО. Об этом сообщил ТАСС .

Документ определяет, какие именно работавшие в зоне СВО специалисты могут претендовать на этот статус.

Сейчас его присваивают военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Судя по проекту, право на удостоверение получат граждане, которых направили в зону СВО государственные организации, или имеющие особые заслуги — ведомственные награды, награды правительства или президента.

Обязательным условием станет срок службы не менее полугода либо досрочное возвращение по уважительной причине, в том числе ранение.

Ранее партия ЛДПР призвала ввести нулевую ставку по ипотеке и кредиту на отечественный автомобиль для бойцов спецоперации.