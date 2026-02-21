ЛДПР призвала ввести нулевую ставку по ипотеке и кредиту на авто для бойцов СВО

Для ветеранов спецоперации необходимо установить равные льготы, а также нулевую ставку на ипотеку и на кредит на отечественные автомобили. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий принял участие в отправке очередной крупной партии гуманитарного груза для бойцов в зоне СВО.

«Наши герои, наши защитники Отечества не должны нуждаться. Каждый защитник Отечества — герой в сегодняшней общественной системе координат. Неважно, где воин защищал страну: в Афганистане, Анголе, на Кавказе, сегодня в зоне специальной военной операции», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что партия будет добиваться установления единого федерального стандарта для статуса ветерана. Это необходимо, чтобы сделать одинаковыми льготы для военнослужащих и их семей, независимо от того, из какого они региона.

Активисты ЛДПР собрали две колонны помощи. Одну из них сформировали по запросу бойцов, а вторая содержит гуманитарный груз для переселенцев из Северска, Попасной и Горловки.