Минобороны проигнорировало письма Рамиля Шамсутдинова об СВО
Адвокат Нагиев: осужденного за убийство сослуживцев Шамсутдинова не взяли на СВО
Приговоренный к 24,5 года за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов пять раз просил Минобороны об отправке в зону проведения спецоперации, но не получил ответа. Его адвокат Руслан Нагиев сообщил об этом RT.
«Последнюю попытку заключить контракт он предпринял весной или даже зимой. При этом Минобороны не отказывает ему, отказ не приходит, но в то же время и контракт с Рамилем никто не заключает», — сказал он.
Адвокат напомнил, что до случая в воинской части Шамсутдинов мечтал о карьере военного. Его отец поддержал стремление сына уйти на СВО. Парень пять раз прошел медкомиссию и отправил письма, но не получил ответа.
По словам Нагиева, его подзащитный освоился в колонии и не жалуется на условия. Он работает в швейном цеху и не нарушает режим.
Шамсутдинов во время срочной службы в Забайкалье в 2019 году из-за дедовщины открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое получили ранения.