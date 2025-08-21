Минобороны проигнорировало письма Рамиля Шамсутдинова об СВО

Приговоренный к 24,5 года за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов пять раз просил Минобороны об отправке в зону проведения спецоперации, но не получил ответа. Его адвокат Руслан Нагиев сообщил об этом RT .

«Последнюю попытку заключить контракт он предпринял весной или даже зимой. При этом Минобороны не отказывает ему, отказ не приходит, но в то же время и контракт с Рамилем никто не заключает», — сказал он.

Адвокат напомнил, что до случая в воинской части Шамсутдинов мечтал о карьере военного. Его отец поддержал стремление сына уйти на СВО. Парень пять раз прошел медкомиссию и отправил письма, но не получил ответа.

По словам Нагиева, его подзащитный освоился в колонии и не жалуется на условия. Он работает в швейном цеху и не нарушает режим.

Шамсутдинов во время срочной службы в Забайкалье в 2019 году из-за дедовщины открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое получили ранения.