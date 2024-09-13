США — единственная страна мира, производящая боевой химикат «Би-Зет», который неизвестным путем попал в руки украинских военнослужащих. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя. Полный текст его доклада опубликовали на сайте постпредства .

Дипломат подчеркнул, что на все поставленные ответы американские чиновники не ответили.

«Мы все еще ждем от США — страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство „Би-Зет“, — разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области», — заявил Небензя.

Он добавил что российские военные фиксируют все случаи, когда действия украинских боевиков нарушают нормы, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия и передают всю информацию в СБ ООН и ОЗХО.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил, что российские военные обнаружили в одном из схронов украинских боевиков вещества с содержанием смеси нитрата таллия. Он пояснил, что это один из сильнейших токсикантов, которые поражает нервную систему человека.