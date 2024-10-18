Минобороны предложило выдавать добровольцам статус ветерана с первого дня на СВО

Министерство обороны России предложило присваивать добровольцам статус ветерана боевых действий с начала участия в спецоперации. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов.

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в СВО, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции», — говорится в документе.

Этот закон позволит военнослужащим и их семьям получить меры социальной поддержки. В ведомстве предложили выдавать удостоверения без подачи заявления.

Минобороны на 78% выполнило установленное годовое задание по набору контрактников на службу, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.