Минобороны предложило изменить порядок расчета стажа участникам СВО

В Минобороны предложили засчитывать день за три для тех, кто служит на СВО

Минобороны России выступило с предложением изменить порядок расчета стажа для участников СВО и засчитывать день службы за три дня госслужбы или работы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект документа ведомства.

Поправки планируют внести в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года.

Кроме того, Минобороны предложило внести изменения статью 13 Федерального закона «О страховых пенсиях», заменив слова «двойном размере» на «тройном размере».

В пояснительной записке говорится, что проект разработали для предоставления участникам СВО равных социальных гарантий и единого подхода к зачету периодов участия в спецоперации для пенсионного обеспечения.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон по учету службы добровольцев спецоперации в выслугу лет для пенсии.