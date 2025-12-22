Минобороны показало видео перехвата дронов ВСУ с помощью «Веревки»

Российские военнослужащие стали применять устройство «Веревка» для нейтрализации беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об это сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство опубликовало ролик перехвата беспилотника с помощью устройства. Бойцы привязали к своему БПЛА веревку с грузами и развернули над вражеским дроном. В результате украинский беспилотник зацепился винтами за ловушку и начал снижаться.

В Минобороны подчеркнули, что операторы БПЛА группировки «Север» засекли пункты управления дронами ВСУ в Харьковской области. Военные успешно поразили цель и ликвидировали противника. Они также уничтожили украинскую позицию, которая обеспечивала прикрытие.

«Выявление и ликвидация пунктов управления и операторов дронов ВСУ является одной из ключевых задач в ходе создания буферной зоны на границе Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Ранее ВС России продолжили наступать к югу от Северска. Военнослужащие выбили противника с территорий между Свято-Покровским и Васюковкой.