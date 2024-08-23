Минобороны показало на видео уничтожение украинского танка под Курском

МО опубликовало кадры с ударом дрона «Ланцет» по танку ВСУ в Курской области

Российский БПЛА «Ланцет» с помощью барражирующего боеприпаса атаковал украинский танк в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало кадры с ликвидацией украинской боевой машины. На них видно, как беспилотник сбросил снаряд на танк, после чего боеприпас сдетонировал. В результате боевая машина взорвалась и разлетелась на куски.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВС России не позволили украинским боевикам перебросить дополнительные войска в Курскую область. По его словам, российские военные держат ситуацию под контролем и продолжают уничтожать противника.

Он добавил, что бойцы поразили в приграничной зоне американский танк Abrams, сообщило радио Sputnik. Также они подбили несколько украинских пунктов управления, артиллерийские установки и боевую технику.