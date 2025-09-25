Минобороны показало карту освобожденных в зоне СВО территорий

ВС России в 2025 году освободили более 4700 квадратных километров территории при проведении спецоперации. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав в Telegram-канале карту.

На схеме представили границы деления по областям. Освобожденные территории обозначили светло-оранжевым цветом. Районы, которые освободили с 1 января по 25 сентября, закрасили более темным цветом.

«За указанный период освобождены и перешли под полный контроль Вооруженных сил РФ 205 населенных пунктов», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло более 3308 квадратных километров, в Луганской Народной Республике — более 205 квадратных километров.

Также ВС России освободили 542 квадратных километра в Харьковской области и свыше 26 — в Запорожской области.

Ранее российские войска продвинулись в сторону Ямполя в ДНР. Они взяли под полный контроль два километра административной границы ЛНР.