Благодаря слаженной работе 30-й мотострелковый полк 44-го армейского корпуса успешно выбил противника из Малой Корчаковки в Сумской области. Видео из зоны боевых действий показала пресс-служба Минобороны России.

«Дроны-разведчики и артиллеристы наносили удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов», — отметили в оборонном ведомстве.

Затем в дело вступили штурмовики. Закрепившись в селе, они очистили все здания и подвалы.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Север» ежедневно наступают, оттесняя врага все дальше от государственной границы и защищая мирное население.

Ранее появилось видео с моментом удара по зданию главного управления СБУ во Львове. Российские бойцы осуществили атаку с помощью дрона-камикадзе «Герань». Беспилотник преодолел пять областей, прежде чем долететь до Львова. Факт удара подтвердил в соцсетях глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.