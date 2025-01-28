Минобороны показало, как освобождали село Николаево-Дарьино
Российские военные освободили село Николаево-Дарьино в Курской области при поддержке артиллерии и беспилотников. Перед этим была проведена разведка украинских позиций, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что после разведывательных действий бойцы ВС России вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в самом селе и его окрестностях.
После деморализации противника точными ударами по пунктам управления десантники пошли на штурм. С воздуха их сопровождали операторы БПЛА, которые предупреждали о вскрытых огневых средствах противника и минировании путей выдвижения.
Затем штурмовые группы ВДВ взяли Николаево-Дарьино под контроль. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Часть из них сдалась в плен.
Командир взвода с позывным Лекс при штурме забрал у противника рацию и смог послушать переговоры.
«Но речь была непонятная. И даже это не украинский язык, а больше похож на арабский», — отметил он.
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области 27 января. Село взяла под контроль группировка войск «Север».