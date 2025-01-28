Российские военные освободили село Николаево-Дарьино в Курской области при поддержке артиллерии и беспилотников. Перед этим была проведена разведка украинских позиций, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что после разведывательных действий бойцы ВС России вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в самом селе и его окрестностях.

После деморализации противника точными ударами по пунктам управления десантники пошли на штурм. С воздуха их сопровождали операторы БПЛА, которые предупреждали о вскрытых огневых средствах противника и минировании путей выдвижения.

Затем штурмовые группы ВДВ взяли Николаево-Дарьино под контроль. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Часть из них сдалась в плен.

Командир взвода с позывным Лекс при штурме забрал у противника рацию и смог послушать переговоры.

«Но речь была непонятная. И даже это не украинский язык, а больше похож на арабский», — отметил он.

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области 27 января. Село взяла под контроль группировка войск «Север».