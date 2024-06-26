Минобороны показало кадры возвращения российских военнопленных на Родину

Российские военнослужащие 25 июня вернулись домой из украинского плена. Кадры опубликовали в пресс-службе Минобороны.

На ролике показали перевозку бойцов на автобусах. Освобожденные связались с близкими, чтобы сообщить новость о возвращении в Россию.

«С возвращением на Родину!» — написали в Минобороны в комментарии к видео.

Военным предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернулись 90 военнослужащих ВС России. В украинском плену им грозила смертельная опасность. Взамен российская сторона передала Украине 90 бойцов ВСУ.