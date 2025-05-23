Минобороны показало кадры возвращения россиян из украинского плена

Минобороны опубликовало видео с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. На кадрах пресс-службы оборонного ведомства молодые люди стояли на фоне автобусов с флагами России и СССР в руках.

Стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 жителей Курской области, которых захватили боевики ВСУ во время оккупации. Сейчас российские бойцы и гражданские находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

В ближайшее время всех освобожденных доставят в Россию Один из вернувшихся из плена военнослужащих отметил, что его переполняют чувства, ведь скоро он увидит семью и детей.

Замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируют продолжить в ближайшие дни. Минобороны также оказало содействие в возвращении мирных жителей.

Стороны начали обмен по формуле «1000 на 1000» 23 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обе стороны рассчитывают провести обмен в оперативном режиме.