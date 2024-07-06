«Че, Серег, поживем еще?» Опубликованы переговоры ВКС России, попавших под атаку Patriot
Fighterbomber опубликовал радиопереговоры отбившихся от Patriot летчиков Су-34
Российский экипаж истребителя Су-34 в воздухе сумел отбиться от атаки ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot и вернуться на аэродром базирования. Переговоры пилотов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.
В расшифровке разговора между офицером боевого управления, штурманом и пилотом говорится, что истребитель при выполнении задачи в зоне СВО попал в зону мониторинга ЗРК Patriot. После этого по нему выпустили ракеты.
Пилоты совершили серию маневров уклонения, а затем выпустили противорадиолокационные ракеты по комплексам ПВО. Одновременно они сбросили четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по первоначально запланированным целям.
«Че, Серег, поживем еще?» — закончился разговор обращением пилота к штурману.
Ранее перехват истребителя F-16 российским Су-27 показали на видео.