«Че, Серег, поживем еще?» Опубликованы переговоры ВКС России, попавших под атаку Patriot

Fighterbomber опубликовал радиопереговоры отбившихся от Patriot летчиков Су-34

Фото: РИА «Новости»

Российский экипаж истребителя Су-34 в воздухе сумел отбиться от атаки ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot и вернуться на аэродром базирования. Переговоры пилотов опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

В расшифровке разговора между офицером боевого управления, штурманом и пилотом говорится, что истребитель при выполнении задачи в зоне СВО попал в зону мониторинга ЗРК Patriot. После этого по нему выпустили ракеты.

Пилоты совершили серию маневров уклонения, а затем выпустили противорадиолокационные ракеты по комплексам ПВО. Одновременно они сбросили четыре бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по первоначально запланированным целям.

«Че, Серег, поживем еще?» — закончился разговор обращением пилота к штурману.

Ранее перехват истребителя F-16 российским Су-27 показали на видео.

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