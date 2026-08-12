Минобороны показало кадры удара «Геранью» по катеру СВ-90 ВСУ в порту Очакова

Российские военнослужащие продолжили бить по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Николаевской области в результате удара «Геранью-4 сикер» поразили украинский катер в порту города Очакова, кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Он в море больше не ходок. „Герань-4 сикер“ не оставил шансов украинскому патрульному катеру СВ-90 в порту Очаков», — уточнили в военном ведомстве.

Минобороны распространило кадры удара по катеру ВСУ.

До этого военное ведомство сообщило, что в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые использовали для разгрузки и хранения военных грузов, в порту Черноморск.

Кроме того, российские военные поразили сухогруз с военным имуществом, оборудованными средствами РЭБ, и танкер с топливом в порту Одессы.