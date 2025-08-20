Минобороны показало кадры освобождения Новогеоргиевки

Минобороны России продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, военнослужащие 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» в ходе наступательных действий установили контроль над селом.

В видеоролике запечатлены удары по позициям ВСУ, в том числе работа дронов по бронетехнике, военному транспорту и живой силе. В описании к кадрам сказано, что инженерно-саперные подразделения приступили к разминированию территории.

Помимо Новогеоргиевки, российские военные в течение суток освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в Донецкой Народной Республике.