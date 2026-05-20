Минобороны показало кадры боевой работы расчета БПЛА «Мерлин-ВР» на СВО

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчета разведывательных БПЛА «Мерлин-ВР» группировки войск «Центр» на Добропольском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Задачей БПЛА является обнаружение и наблюдение за объектами в любое время суток и при различных погодных условиях, в том числе, под снежным покровом и за маскировочными сетями», — уточнили в военном ведомстве.

Новый тяжелый российский беспилотник «Мерлин-ВР» уникален тем, что способен вести воздушную разведку и наблюдение длительное время, а также нести свое разведоборудование. Комплекс работает в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

На опубликованных Минобороны кадрах видно, как «Мерлин-ВР» скорректировал огонь артиллерии по обнаруженному пункту управления БПЛА противника. Цель уничтожили, ударив по ней высокоточным корректируемым 152-мм артбоеприпасом «Краснополь». «Мерлин-ВР» в режиме реального времени корректировал огонь и подтвердил ликвидацию объекта ВСУ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что в отчете Пентагона для американского конгресса подразделение беспилотных войск «Рубикон» назвали лучшим среди российских частей по выучке и мастерству.