Два танковых экипажа броннегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» две недели сдерживали продвижение ВСУ под Суджей. Об этом рассказал РИА «Новости» замкомандира бронегруппы с позывным Каплодий.

«Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели обороны, буквально двумя экипажами», — рассказал Каплодий.

Он добавил, что противник до сих пор «охотится» на эти экипажи, понимая, что они находятся на поле боя.

«Парни стояли прям на позициях, мы с моим водителем возили БК (боекомплект — прим. ред.) прямо туда, заряжались прям на позициях, они никуда не ездили», — добавил он.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются прорваться под Суджей, но получают ответ артиллерийских групп, танковых экипажей и штурмовиков.

Ранее в США заявили, что вторжение украинских войск в Курскую область слабо изменило ситуацию, атака рискует обратиться для ВСУ катастрофой.