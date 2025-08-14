Пасечник заявил об усилении ударов ВСУ по ЛНР для срыва саммита на Аляске

Власти Украины отдали приказ усилить обстрел территорию Луганской Народной Республики для срыва переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

Он подчеркнул, обстановка в республике остается тяжелой, и в последние дни угроза удара беспилотников выросла не только для приграничных районов, но и находящихся в тылу населенных пунктов.

«ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий» — заявил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что силовые ведомства держат ситуацию под контролем, а жителям необходимо повысить бдительность и не оставлять без внимания сообщения о возможных угрозах.

В начале августа запущенный украинскими боевиками беспилотник убил четырех сотрудников

Сватовского водоканала в республике. Пасечник заявил, что за последние дни ВСУ усилили обстрелы приграничных районов.