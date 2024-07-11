Минобороны отчиталось о количестве набранных в 2024 году контрактников
МО РФ: поставленная Путиным задача по контрактникам в 2024 году выполняется
Минобороны России решает поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по набору контрактников. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«С начала года порядка 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ», — отметили авторы сообщения.
По данным министерства, среднестатистический темп набора составляет около тысячи человек в сутки.
Также в МО РФ подчеркнули, что новобранцев полностью обеспечивают боевой экипировкой и обмундированием. В ходе учений контрактники занимаются огневой, тактической, инженерной, разведывательной, военно-топографической подготовкой, а также изучают методы авиационной, химической и биологической защиты, тактической медицины и связи.
Ранее власти Подмосковья увеличили выплаты военнослужащим по контракту до 1 700 000 рублей.