Самая высокая в России. Подмосковье увеличило до 1 700 000 рублей выплату контрактникам

В Подмосковье — самая большая выплата для военнослужащих по контракту. Ее увеличили до 1,7 миллиона рублей. Идет в первую танковую армию — заявки принимают на сайте контрактмо.рф .

Контрактники из Подмосковья проходят качественную боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, получают лучшую современную экипировку, а к их семьям относятся с особой заботой и вниманием.

Финансовая поддержка

Заработная плата военнослужащих превышает 200 тысяч рублей и зависит от звания и должности. Ветераны дополнительно получают ежемесячную выплату в размере 3481 рубль. За каждый день участия в наступательных действиях контрактникам начисляют еще восемь тысяч рублей, за каждый пройденный в составе штурмового отряда километр — 50 тысяч рублей, за захват или уничтожение вооружения и техники противника — более 50 тысяч.

Социальная поддержка

Военнослужащие могут рассчитывать на кредитные каникулы, приостановление исполнительных производств по просроченным обязательствам, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места на период действия контракта, академический отпуск и другую поддержку.

Получить социальную помощь могут и семьи бойцов. Это обучение детей в вузах на бюджетной основе, внеочередное зачисление в детские сады, бесплатное питание в школе, социальные услуги на дому, содействие в поиске работы, профессиональное обучение, консультации психолога и юриста.