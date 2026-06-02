Захарова: ВСУ совершают налеты на суда в Черном море и сваливают все на Россию

Боевики ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море с помощью беспилотников или ударных безэкипажных катеров, а затем перекладывают вину на Россию. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Исходим из того, что устранение угроз безопасности в регионе остается одним из элементов урегулирования кризиса», — сказала она.

Захарова добавила, что атаки ВСУ против гражданских коммерческих судов в Черном море стали свидетельством пренебрежения нормами и принципами международного права.

«За этот форменный разбой должны ответить организаторы и исполнители», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что российские военные в течение суток ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря. Бойцы задействуют в том числе беспилотники серии «Герань».