Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16

Нидерланды отправили Украине первую партию истребителей F-16, другие самолеты поставят в ближайшее время. Об этом написал министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X, подводя итоги визитов в Киев и Харьков.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставили на Украину <…> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — заявил он.

Ранее Брекелманс говорил, что ВВС Нидерландов вывели из эксплуатации старые F-16, чтобы отправить их украинской армии и Румынии. Он отмечал, что там техника «получит новую жизнь». Также министр пообещал обеспечить Украину материалами для ремонта самолетов.

Ранее издание The National Interest сообщило, что даже поставленные Украине F-16 не помешают преимуществу российской авиации над ВСУ. Журналисты выяснили, что ВПК России работает с поразительно большой скоростью и способен обеспечивать армию всем необходимым.