Минобороны назвало цель подготовки ВСУ атаки на Курскую АЭС

Минобороны: цель атак ВСУ на Курскую АЭС — обвинение РФ в самостреле

Министерство обороны России серьезно относится к информации о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минобороны с надлежащей серьезностью оценивают поступающую по независимым каналам информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции. Целью этой провокации является обвинение РФ в „самообстреле“ станции для последующего создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что расценивают такие действия Украины при поддержке западных покровителей как нарушение международной конвенции «О борьбе с актами ядерного терроризма».

«В случае начала реализации преступных планов киевским режимом будут приняты жесткие ответные военно-технические меры», — добавили в пресс-службе.

Днем ранее ВСУ впервые ударили западными ракетами по гражданским объектам Курской области.