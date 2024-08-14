Группировка «Север» остановила попытки ВСУ пройти вглубь Курской области

Бойцы подразделений группировки российских войск «Север» остановили украинских боевиков, пытавшихся прорваться к пяти населенным пунктам Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что войска нанесли по позициям противника артиллерийские и авиаудары, а также запустили в сторону боевиков беспилотники.

Командование украинских войск направило на прорыв мобильные группы на бронетехнике для захвата сел Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Но активные действия группировки «Север» свели все планы ВСУ к нулю.

«Пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного», — заявили в пресс-службе.

Также российские войска обнаружили и уничтожили две группы боевиков на пикапах около села Мартыновка и отразили шесть атак механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ около поселка городского типа Коренево, сел Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что через Мартыновку украинские боевики готовились к продолжению захвата Курской области. Но в результате массированного удара их продвижение остановили. Он подчеркнул, что на этом участке ВСУ понесли самые большие потери в личном составе и бронетехнике.