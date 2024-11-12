Министр обороны Германии предрек Украине незавидную участь

Писториус заявил, что Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе

Украина может превратиться в очаг новых конфликтов в Европе, если не сможет вступить в НАТО и вернуть утраченные территории, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он объяснил, что об этом должны помнить все страны, включая администрацию избранного президента США Дональда Трампа.

Писториус выступил на организованной газетой Süddeutsche Zeitung конференции. Глава Минобороны ФРГ заявил, что не верит в способность Трампа завершить украинский конфликт в течение суток, зато допускает, что американский лидер заключит соглашение с Владимиром Путиным.

«Да, риск есть, и я надеюсь, что он не осуществится», — процитировало Писториуса издание Die Zeit.

По мнению министра обороны, Россия не «нападет» на территорию НАТО после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы уже успели созвониться и провести переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.