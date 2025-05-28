Мининвест Подмосковья представил программу трудовой адаптации участников СВО

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья представило свой проект «Звезды Победы». Это часть федеральной программы «Открытая промышленность», которую развивает Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России и фонда «Росконгресс». Проект направлен на помощь участникам специальной военной операции в поиске работы.

Проект подразумевает организацию экскурсий на заводы и предприятия региона, чтобы бойцы СВО могли ближе познакомиться с производством, попробовать себя на практике и, в перспективе, устроиться на работу.

«Подмосковье стало первым регионом, запускающий промышленный туризм для ветеранов спецоперации. Будем обеспечивать наших работодателей ответственными и инициативными специалистами», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инициативу уже поддержали такие компании, как «Монолитстрой», «Метровагонмаш», «Рубин», «Газдевайс», а также индустриальный парк «Есипово». На некоторых предприятиях уже провели первые экскурсии для бойцов и их семей. Участникам рассказали об истории предприятий, показали, как устроено производство, познакомили с сотрудниками и руководством.