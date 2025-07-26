Минимум 10 взрывов в Брянске. Воздушную угрозу объявили в четырех регионах России
Воздушную опасность объявили в Липецкой, Ростовской и Орловской области
Мощные взрывы разбудили жителей Брянска. Об этом редакции 360.ru рассказала свидетельница произошедшего.
Взрывы были слышны в Советском, Бежицком и Володарском районах — трех из четырех районов города. В том числе, аналогичные звуки были слышны со стороны завода «Кремний».
«Громко в самом центре города. Уже прозвучало минимум 10 взрывов. Началось все около 01:50 и продолжает громыхать», — сообщила редакции жительница Брянска.
Примерно в то же время МЧС объявило «желтый» уровень воздушной опасности в Липецкой и в Орловской областях. В Краснодарском крае власти ввели опасность атаки дронов.
«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — отметили в чрезвычайном министерстве.
О беспилотной опасности предупредили и жителей Ростовской области. Сигнал затронул всю территорию региона. Кроме того, власти перекрыли движение по Крымскому мосту.
Ранее неразорвавшийся дрон нашли в Краснодарском крае.