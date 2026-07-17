Михалков назвал СВО божьим посланием для пробуждения России

Режиссер Никита Михалков заявил, что специальная военная операция на Украине стала для России своеобразным пробуждением. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru .

Михалков назвал спецоперацию основой для формирования национального самосознания и внутреннего единства общества.

«Я считаю, что СВО, может быть, это ужасно звучит, нам Бог послал: очнуться от морока. Многие очнулись», — отметил он.

При этом режиссер добавил, что пока часть россиян участвовала в боевых действиях, другие предпочли не замечать происходящее. Он привел в пример, что после Великой Отечественной войны общее горе и трагедия сильно сплотили и объединили людей, точно так же, как и общая победа.

Ранее Михалков выступил с критикой праздников и мероприятий, которые отвлекают общество от происходящего в зоне СВО. Деятель кино посчитал, что такие события способствуют разобщению народа.