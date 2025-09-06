Россия и страны Глобального Юга хотят предложить свою альтернативу Голливуду, где действуют этнические и гендерные квоты. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский на презентации кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия. К сожалению, эти требования были приняты „Оскаром“ в 2020-м», — подчеркнул Мединский.

На мероприятии также выступил Никита Михалков и коллеги из Китая. По словам Мединского, Россия вместе с Китаем, Индией, Ираном и другими странами намерена развивать кино, основанное на традиционных ценностях.