Украинские власти уже нарушили перемирие, которое предложил президент США Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале .

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила она.

Дипломат задалась вопросом, как американское руководство в дальнейшем будет действовать на пути к урегулированию конфликта. Она назвала украинских властей «обезумевшим террористическим отребьем» и предположила, что Белому дому придется опять заводить их «хоть в какое-то стойло».

Ранее Захарова сообщила, что представители МИД не примут участие во встрече с американскими дипломатами в Саудовской Аравии.

От лица России на переговорах выступят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Встреча пройдет 24 марта в Эр-Рияде.