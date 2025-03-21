Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
МИД России: Украина нарушила предложенные Трампом условия прекращения огня
Украинские власти уже нарушили перемирие, которое предложил президент США Дональд Трамп. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила она.
Дипломат задалась вопросом, как американское руководство в дальнейшем будет действовать на пути к урегулированию конфликта. Она назвала украинских властей «обезумевшим террористическим отребьем» и предположила, что Белому дому придется опять заводить их «хоть в какое-то стойло».
Ранее Захарова сообщила, что представители МИД не примут участие во встрече с американскими дипломатами в Саудовской Аравии.
От лица России на переговорах выступят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Встреча пройдет 24 марта в Эр-Рияде.