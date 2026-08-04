Россия готова к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода Запада. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», — подчеркнул он.

Из диалога выходила украинская сторона, которая вела себя непоследовательно. Если на Западе созрели понимания необходимости честных и конструктивных переговоров, то перспективы диалога появятся, подчеркнул дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США и ЕС выгодно затягивать украинский конфликт из-за доходов в сфере ВПК.