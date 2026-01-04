Проблема с военно-биологической деятельности США на Украине никуда не ушла, несмотря постоянные требования России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил директор департамента Министерства иностранных дел по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

Он подчеркнул, что ведомство неоднократно направляло требования американской и украинской сторонам, но процесс не начался до сих пор.

«Продолжаем настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся неблаговидной ситуации в целях снятия серьезного раздражителя, подрывающего режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и глобальную биобезопасность», — заявил Постников.

Дипломат добавил, что также продолжается процесс в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Постников пояснил, что Технический секретариат организации регулярно получает от России документальные доказательства использования украинскими боевиками токсичных химикатов в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории новых регионов.

«В июле прошлого года мы даже запросили техническое содействие со стороны ОЗХО применительно к расследованию одного из таких эпизодов в ДНР. Вот уже почти полгода решаем с Техническим секретариатом ОЗХО организационно-правовые вопросы», — сказал сотрудник МИД.

В конце сентября прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попавшие в плен украинские военнослужащие заявили о подготовке атак химическим и биологическим оружием против мирных жителей. Он пояснил, что речь идет о заражении водоемов, что может привести к большому количеству жертв.