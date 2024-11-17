МИД Украины пожелал завершить конфликт «силой»

Глава МИД Сибига назвал удар ВС РФ по объектам на Украине одним из сильнейших

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал массированный удар армии России по украинским объектам инфраструктуры одним из самых масштабных. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против критически важной инфраструктуры», — написал украинский чиновник.

Он заявил, что российско-украинский конфликт «нужно решать силой, а не умиротворением».

Ранее массированный удар по объектам подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что власти страны ввели режим экстренных отключений электричества. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве и других крупных украинских городах.