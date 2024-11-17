МИД Украины пожелал завершить конфликт «силой»

Глава МИД Сибига назвал удар ВС РФ по объектам на Украине одним из сильнейших

Photoagency Interpress/Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал массированный удар армии России по украинским объектам инфраструктуры одним из самых масштабных. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против критически важной инфраструктуры», — написал украинский чиновник.

Он заявил, что российско-украинский конфликт «нужно решать силой, а не умиротворением».

Ранее массированный удар по объектам подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что власти страны ввели режим экстренных отключений электричества. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве и других крупных украинских городах.

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