МИД Украины пожелал завершить конфликт «силой»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал массированный удар армии России по украинским объектам инфраструктуры одним из самых масштабных. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х.
«Россия начала одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против критически важной инфраструктуры», — написал украинский чиновник.
Он заявил, что российско-украинский конфликт «нужно решать силой, а не умиротворением».
Ранее массированный удар по объектам подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что власти страны ввели режим экстренных отключений электричества. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве и других крупных украинских городах.
Экскурсию на производство счетчиков организовали для студентов в Дмитрове
Жил в офисе и мылся у волонтеров. Маск жестко экономил из-за «аллергии на расходы»
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у южного побережья Японии
Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным
Юные лесничие из Дмитрова поучаствуют во всероссийском онлайн-квесте
Коммунальные службы в Дмитрове перевели на зимний режим работы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте