МИД Швейцарии назвал немыслимым мирный процесс на Украине без России | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 13:46 МИД Швейцарии назвал немыслимым мирный процесс на Украине без России МИД Швейцарии указал на необходимость участия РФ в мирном процессе на Украине РИА «Новости»

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России следует участвовать в мирном процессе на Украине, потому что без российской стороны достигнуть результатов в урегулировании ситуации не получится. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Швейцарский дипломат назвал немыслимым мирный процесс на Украине без России.

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«Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс», — подчеркнул Эльчингер.

Ранее Швейцария согласилась стать площадкой для международного саммита по Украине. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк рассказал, что страна планирует принять на этом мероприятии «формулу мира» президента Владимира Зеленского. Он добавил, что прямые переговоры с Россией Украина проводить отказывается.