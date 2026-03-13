Россия проведет международный телемост с участием более чем 40 стран и представит доказательства преступлений ВСУ в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что в октябре 2025 года украинские нацисты нанесли массированный удар по физкультурно-оздоровительному центру в поселке Маслова Пристань. Пострадали 14 мирных жителей, трое из которых погибли.

Мирошник добавил, что если бы ВСУ ударили всего на пару часов позже, то могли погибнуть и дети. Школьники приходили заниматься к 14:00 — гимнастикой или восточными единоборствами, играть в волейбол.

«Это военное преступление, нацеленное на нанесение ущерба стойкости жителей Белгородщины. Стремление сломить их дух и настрой на победу», — подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Украина обязательно заплатит за нарушение международного гуманитарного права — и те, кто отдал преступный приказ, и его исполнители. Сейчас в России восстанавливают подробности совершенного укронацистами преступления.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал атаку ВСУ на Брянск. Он назвал ее очередным военным преступлением киевского режима, провокацией, направленной на дальнейшую эскалацию конфликта.