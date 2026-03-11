Депутат Миронов заявил, что атака на Брянск — очередное кровавое преступление киевского режима
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал атаку ВСУ на Брянск очередным кровавым военным преступлением киевского режима. Об этом сообщил RT.
Депутат выразил соболезнования родственникам жертв трагедии и пожелал быстрого восстановления всем пострадавшим гражданам.
Парламентарий отметил, что нападение произошло практически сразу вслед за телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого стороны обсуждали возможные пути разрешения украинского кризиса. Таким образом, по мнению Миронова, целью нападения было намеренное нанесение удара по гражданским лицам с целью провокации дальнейшей эскалации конфликта.