МИД России предупредил Украину об атаках на ВПК и центры принятия решений

ВС России будут системно наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаку колледжа в Старобельске. Об этом заявило Министерство иностранных дел .

Ведомство назвало атаку на учебное заведение в ЛНР «очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима». Преднамеренные удары по гражданским лицам и хладнокровное убийство детей показали, что режим президента Владимира Зеленского и его западные спонсоры пренебрегают нормами международного права, отметили дипломаты.

«Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения», — заявили в МИД.

По словам представителей ведомства, БПЛА для подобных атак готовят к применению при содействии иностранных специалистов.

ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК комплекса в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам. Иностранным гражданам рекомендовали покинуть город, а жителям украинской столицы — не приближаться к возможным целям.

Ранее, в ночь на 24 мая, войска атаковали военные объекты республики баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими «Искандерами», гиперзвуковыми «Кинжалами», крылатыми «Цирконами» и ударными БПЛА.