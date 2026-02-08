Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины в России свыше 5,5 миллиона рублей за неоплаченные энергоресурсы. Об этом сообщил ТАСС .

«Взыскать 3 462 603 рубля 63 копейки задолженности, 179 982 рубля 05 копейки неустойки, неустойку с 17.04.2024 по дату фактической оплаты, 31 411 рублей государственной пошлины», — следует из решения судебной инстанции.

Суд также удовлетворил иск энергетической компании на два миллиона рублей. В эту сумму вошли штрафы, пени и неустойки.

Госдолг Украины в 2025 году увеличился на 47,3 миллиарда долларов за счет финансирования от международных партнеров и вырос до 213,3 миллиарда долларов.